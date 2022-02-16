Отчаяние Вашингтона, давление которого на Россию не дает абсолютно никаких результатов, заставило его задействовать старый «удушающий прием» с допингом на Олимпиаде. В качестве жертвы искусственного скандала была выбрана фигуристка Камила Валиева, однако в самый последний момент США все же пошли на попятную.

Экономист Михаил Хазин пояснил, что до Вашингтона дошло – оскорбление фигуристки российский лидер Владимир Путин точно не простит, а его ответная реакция может быть очень жесткой. Поэтому США свернули провокацию, причем успели сделать это в последний момент.

«Это был, можно так сказать, последний удушающий прием США против России. Мне было очевидно — они его запустили, а потом они поняли, что они его не вытянут до конца. А Путин им Камилу Валиеву не простит. Вот этот страх по большей части и стал причиной провала последней «допинговой провокации» США», – заявил Хазин.

Он отметил, что Байден предпринимает всевозможные шаги, чтобы насолить России хоть где-нибудь, причем сделать это как можно скорее. Внутренние проблемы поставили его перед угрозой досрочного ухода с поста президента США, поэтому он мечется и в этой нервной гонке совершает новые ошибки. У России, в отличие от Соединенных Штатов, время есть, поэтому она лишь спокойно наблюдает за потенциальным противником, даже не предпринимая ответных мер.