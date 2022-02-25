Группировка, называющая себя Anonymous (“Анонимус”), заявила, что объявила российскому правительству “кибервойну”. Хакеры сообщили об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Своё короткое сообщение они сопроводили несколькими тегами, один из которых “#Ukraine”. Таким образом, “кибервойна” стала ответом на российскую военную операцию на Донбассе, которая началась 24 февраля.

Хакерская группировка уже взяла на себя ответственность за атаку на сайт телевизионного канала Russia Today.

Из последних акций, которые провели хакеры, – взлом соцсети TRUTH, которая была создана при содействии бывшего президента США Дональда Трампа, спустя после несколько часов после официального запуска. На сайте TRUTH хакеры создали фейковый аккаунт самого экс-президента и приставили к нему аватарку в виде испражняющейся свиньи.