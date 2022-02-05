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Петербургский губернатор Александр Беглов совершил визит в Сестрорецк, в котором проверил качество уборки снега, мусора, а также выяснил, как справляется с работой местная поликлиника в условиях амбулаторного кризиса и «Омикрона».

Если судить по словам пресс-службы Смольного, поездка прошла гладко и губернатор смог ответить на все волнующие вопросы. Например, он отметил, что необходимо продвигать технологию дистанционного закрытия больничного листа.

Однако в ответ жители Сестрорецка заметили, что иногда заболевшим людям нужен не просто больничный для работы, а еще и адекватное лечение, которое невозможно получить из-за новой волны коронавируса.

Более того, выяснилось, что во время поездки губернатор проигнорировал проблемные участки.

Губернатор Петербурга проигнорировал проблемные участки в Сестрорецке во время объезда районов города

За пределами маршрутов чиновников есть довольно обширный частный сектор, из которого после «мусорной» реформы не вывозят отходы, хотя горожане подали все необходимые документы еще в начале января.

 

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