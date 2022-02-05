Губернатор Петербурга проигнорировал проблемные участки в Сестрорецке во время объезда районов города

Петербургский губернатор Александр Беглов совершил визит в Сестрорецк, в котором проверил качество уборки снега, мусора, а также выяснил, как справляется с работой местная поликлиника в условиях амбулаторного кризиса и «Омикрона».

Если судить по словам пресс-службы Смольного, поездка прошла гладко и губернатор смог ответить на все волнующие вопросы. Например, он отметил, что необходимо продвигать технологию дистанционного закрытия больничного листа.

Однако в ответ жители Сестрорецка заметили, что иногда заболевшим людям нужен не просто больничный для работы, а еще и адекватное лечение, которое невозможно получить из-за новой волны коронавируса.

Более того, выяснилось, что во время поездки губернатор проигнорировал проблемные участки.

За пределами маршрутов чиновников есть довольно обширный частный сектор, из которого после «мусорной» реформы не вывозят отходы, хотя горожане подали все необходимые документы еще в начале января.