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Депутаты Верховной рады, возглавляемые Вадимом Новинским, обратились к президенту Украины Зеленскому и призвали его вернуться за стол переговоров с Россией. Они озвучили просьбу договориться с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении боевых действий и подписания с ним соглашений о мире.

Кроме того, депутаты обратились к парламенту с призывом начать консультации с обеими палатами Федерального собрания РФ, чтобы прекратить кровопролитие.

Напомним, что в настоящий момент продолжается операция по демилитаризации и денацификации Украины, объявленная Владимиром Путиным 24 февраля. Глава государства в своем обращении призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и спокойно уходить домой. Также он возложил всю ответственность за возможное кровопролитие на правящий в Киеве режим.

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