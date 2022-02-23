Граждане Германии уже 6 месяцев платят за газ астрономические суммы, но после анонсированной канцлером Олафом Шольцем остановки газопровода «Северный поток-2» их проблемы только начнутся, заявил в беседе с журналистами «ПолитРоссии» эксперт Алексей Гривач.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности заявил, что у Шольца все же не хватило духу противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов, поэтому он сдал интересы Германии. Тем самым он нанес жесткий удар по потребителям газа и электроэнергии страны, а также по ее экономике.

Потери из-за решения Шольца понесут также шесть компаний, являющихся инвесторами строительства газопровода, среди которых и российский «Газпром». Однако не пострадает Россия, которая «отбивает» цену строительства «Северного потока-2» благодаря взлетевшей до небес стоимости голубого топлива.

Гривач также считает, что рано или поздно Германия образумится и запустит газопровод в эксплуатацию. Подобные сооружения строятся на минимальный срок в три десятилетия, поэтому задержки не имеют особого значения.