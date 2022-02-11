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Армия США не способна существовать без разнообразия, инклюзии и равенства, заявило в социальной сети Twitter американское Министерство обороны. Пентагон также отметил, что все эти три компонента должны задействоваться во время обсуждения любого военного решения, принимаемого в стране.

Граждане США бурно отреагировали на этот пост. Подавляющее большинство из 4600 комментариев написали именно американцы, которые высмеяли заявление Минобороны.

Самыми популярными комментариями стали высказывания в стиле «нам конец», «над нами смеется весь мир», «мы проиграем в войне». Кроме того, многие пользователи задались вопросом, какой язык стоит начинать изучать – русский или китайский.

Также пользователи сочли, что главными качествами для армии должны являться все же стремление успешно воевать и одерживать победы, а не инклюзия, равенство и разнообразие. Один из читателей написал, что без «этих штук» Вооруженные силы раньше как-то существовали и даже не развалились.

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