Участникам телевизионных эфиров и радиопередач в скором времени нужно будет стать более аккуратными в высказываниях. Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах, которые будут налагаться за публичное отождествление СССР и нацисткой Германии.

Согласно проекту закона в Кодекс об административных правонарушений добавят соответствующую статью. Там же пропишут наказания. Предполагается, что физических лиц будут штрафовать до 2 тысяч рублей или арестовывать на 15 суток, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрено наказание в виде 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличат вплоть до 100 тысяч рублей.

Следить за исполнением закона должны будут Роскомндазор и органы прокуратуры. Протоколы по правонарушениям будут составлять сотрудники органов МВД.

После того, как Госдума примет законопроект в окончательной редакции, он поступит в Совет Федерации, где его также должны одобрить. После документ поступит на подпись президенту. И после опубликования закон вступит в силу. Ожидается, что штрафовать за публичное отождествление Советского Союза и нацистской Германии начнут уже в этом году.

Авторами законопроекта выступили депутаты нижней палаты Российского парламента от “Единой России” и группа сенаторов.