Автономия Донбасса, часть которого занимают непризванные республики ДНР и ЛНР, ближе, чем кажется. В решении соответствующего вопроса возможно продвижение вперёд. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время брифинга представитель американских властей отметил, что особый статус Донбасса закреплён в “минских соглашениях”, и Киев готов продвигаться вперёд в этом вопросе. При этом Блинкен подчеркнул, что в США и на Украине считают “минские соглашения” единственным способом мирного урегулирования кризиса на востоке Украины.

Также Блинкен заявил, что Москва, в отличие от Киева, не так добросовестно относится к выполнению своей части соглашений и тормозит процесс.

“Минские соглашения” по урегулированию военного конфликта между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками приняли ещё в 2015 году. Однако пока ни один из пунктов соглашений не выполнен. В частности, ни одна из сторон конфликта не отводит от границ свои воинские формирования. Москва неоднократно указывала, что Киев намеренно не выполняет свою часть соглашений. Кроме этого “минские соглашения” предусматривают введение в Конституцию Украины положения об особом автономном статусе восточных территорий, обмен военнопленными и заложниками, а также гарантии, что лица, участвовавшие в вооружённых конфликтах не будут преследоваться.

Донецкая и Луганская народные республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в 2014 году. Киев считает, что часть восточной территории страны захвачена террористами при пособничестве России.