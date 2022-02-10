Государственный департамент США настоятельно рекомендовал американцам уехать из Украины в ближайшее время. До этого ведомство призывало сограждан “задуматься об отъезде”.

В сообщении, которое распространил Госдеп, указывается, что рекомендация появилась из-за угрозы начала военного вторжения России на Украину. Кроме этого, в числе угроз упоминается ковид. Особо подчёркивается, что если боевые действия начнутся, власти США не смогут эвакуировать сограждан.

Точную дату начала военных действий на Украине в Госдепе не называют. Указывают лишь, что вторжение может начаться в “любой момент”.

О возможном вторжении России на Украину в западных странах говорят на протяжении последних месяцев. Москва со своей стороны неоднократно отрицала, что планируется военная операция. По мнению российских официальных лиц, США и страны НАТО намеренно нагнетают напряжённость в Восточной Европе.