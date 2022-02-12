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Глава Пентагона Ллойд Остин поручил на некоторое время вывести с украинской территории 150 военнослужащих армии США, которые выступают в качестве инструкторов для бойцов ВСУ. Информацию об этом предоставили высокопоставленные чиновники из властных кругов Соединенных Штатов.

Они пояснили, что решение Остина было принято сразу после заявления Госдепартамента США о выводе с Украины нескольких представителей американской дипмиссии. Сделано это ради безопасности военнослужащих ВС Соединенных Штатов.

Куда именно будут переведены инструкторы с Украины, в настоящий момент не сообщается.

Напомним, что в минувший четверг президент США Джо Байден призвал американцев экстренно покинуть Украину, используя личный или коммерческий транспорт. Он заявил, что эвакуировать граждан Соединенные Штаты не будут, чтобы не провоцировать прямое вооруженное столкновение с войсками РФ. Примеру Байдена на текущий момент последовали руководители уже 23 государств.

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