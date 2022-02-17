Россия вторые сутки подряд наращивает силы на границе с Украиной и подходит все ближе к «порогу» Североатлантического альянса. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Он уточнил, что дополнительные российские войска появляются в акватории Черного моря, на Крымском полуострове и в Белоруссии. По словам Остина, Москва вышла на опасное расстояние к границам НАТО, поэтому необходимо внимательно отслеживать ее действия.

Глава Пентагона также выразил «глубокую обеспокоенность» сегодняшними событиями на Донбассе. Напомним, что Киев и представители самопровозглашенных республик обвиняют друг друга в начале обстрелов. В ДНР и ЛНР также назвали действия ВСУ нападением. Остин заявил, что Соединенные Штаты уже взяли под контроль и этот момент.

Напомним, что Москва отрицает любые обвинения в «подготовке вторжения» на Украину и заявляет, что захват территорий соседней страны не входит в круг ее интересов.