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Венгрия не хотела нарушать европейское единство и не ветировала санкции против России, однако никакого смысла в них не было и нет, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Он пояснил, что ограничения не позволили достичь тех целей, которые перед ними ставили западные страны, передает РИА Новости.

Сиярто предложил посмотреть на цифры, отражающие объем торговли между западноевропейскими государствами и Россией. По его словам, после введения санкций они выросли, Германия и Франция стали сотрудничать с РФ еще активнее, чем до ограничений.

Именно поэтому, считает министр, Евросоюз должен задуматься о дальнейшем введении санкций и просчитать, принесут ли они какую-то пользу. Кроме того, Сийярто отметил, что ограничения должны применяться, когда произойдет что-то серьезное.

«Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций», – подытожил он.

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