Киев продолжает «вопреки здравому смыслу» стягивать к линии разграничения тяжелое вооружение и боевую технику. ВСУ планируют крупные провокации, а также может вторгнуться на территорию ЛНР и прорваться вглубь самопровозглашенной республики, заявил Леонид Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что Народная милиция уже получила все необходимые распоряжения и находится в готовности стать на защиту своей земли, своих домов и семей.

Напомним, что ранее о подготовке Киева к нападению заявили и в Донецкой народной республики. Представители ДНР сообщили, что ВСУ стянули к линии соприкосновения тяжелую артиллерию, а также наносят удары с использованием минометов и гранатометов.

Подготовку к наступлению отрицает министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что никаких планов провокации против самопровозглашенных республик и реализации силового сценария на Донбассе у ВСУ нет.