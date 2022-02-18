читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев продолжает «вопреки здравому смыслу» стягивать к линии разграничения тяжелое вооружение и боевую технику. ВСУ планируют крупные провокации, а также может вторгнуться на территорию ЛНР и прорваться вглубь самопровозглашенной республики, заявил Леонид Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что Народная милиция уже получила все необходимые распоряжения и находится в готовности стать на защиту своей земли, своих домов и семей.

Напомним, что ранее о подготовке Киева к нападению заявили и в Донецкой народной республики. Представители ДНР сообщили, что ВСУ стянули к линии соприкосновения тяжелую артиллерию, а также наносят удары с использованием минометов и гранатометов.

Подготовку к наступлению отрицает министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что никаких планов провокации против самопровозглашенных республик и реализации силового сценария на Донбассе у ВСУ нет.

Вам может понравиться

В США из-за коронавируса за время пандемии скончалось более одного миллиона человек

В США привели данные по количеству смертей от коронавируса за всё время пандемии. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на сведения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Как сообщается,
  • Анна
  • 18.02.2022
  • читать 1 минуту

Daily Mail: Путин не блефует, размещая войска на границе с Украиной

Авторы британского издания Daily Mail высказались насчёт перемещения российских войск у границ с Украиной. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. В
  • Анна
  • 17.02.2022
  • читать 1 минуту

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин назвал альянс Польши, Британии и Украины искусственной конструкцией

Альянс Варшавы, Лондона и Киева представляет собой искусственную конструкцию, созданную на скорую руку и не отвечающую даже минимальным потребностям безопасности хотя бы одной из сторон, заявил посол РФ в Великобритании
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |