Россия может и не ждать окончания Олимпийских игр, чтобы начать «вторжение» на Украину, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Так он прокомментировал призыв президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американцам.

Напомним, Байден заявил, что всем гражданам США имеет смысл немедленно уехать с Украины.

Блинкен объяснил, что основания для такого предостережения есть. Россия якобы продолжает стягивать войска к границам соседнего государства, что может привести к эскалации конфликта.

Госдеп заявил, что если придуманная Западом война все же начнется, Соединенные Штаты не будут отправлять войска на Украину, чтобы эвакуировать своих граждан. Поэтому пока имеется возможность, они должны выехать самостоятельно, воспользовавшись личным либо коммерческим транспортом.