Немецкий таблоид Handelsblatt заявил о теоретической возможности ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» даже без процедуры сертификации. Также для его запуска не требуется регистрация на территории ЕС нового регулятора. Однако оператору придется заплатить штраф.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отмене сертификации «Северного потока-2». Его поддержало Минэкономики страны, чиновники которого сообщили, что газопровод вряд ли начнет работать не только в ближайшей, но и в среднесрочной перспективе. Москва отреагировала на это обвинением Германии в попытке давить на российский бизнес.

Журналисты Handelsblatt считают, что сертификация совершенно не обязательна для запуска газопровода. Если оператор проекта будет готов заплатить 1 миллион долларов штрафа, то ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию можно без лишних бюрократических процедур. При этом издание подчеркнуло, что речь идет о чисто теоретическом запуске.