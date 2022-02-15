Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После провокации США в российских территориальных водах с участием подводной лодки класса Virginia Генштаб ВС РФ заявил о готовности предпринимать жесткие меры против нарушителей в будущем. Подробности рассказал портал Avia.Pro.

В заявлении Генштаба говорится, что Россия впредь будет наносить удары по надводным кораблям и субмаринам других государств, нарушающих границы России. Причем использоваться для этой цели планируются не спецсредства, которые были задействованы против американской подлодки, а вполне осязаемое летальное оружие – торпеды и глубинные бомбы.

Авторы публикации предполагают, что предупреждать нарушителей тоже никто больше не станет. Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» направлял предостережение американским подводникам, а также требовал немедленного всплытия, но никакой реакции так и не дождался.

Напомним, что в последние годы существенно выросло количество провокаций в российских территориальных водах и воздушном пространстве. Вполне вероятно, что именно этот факт вынудил Генштаб объявить об ужесточении мер борьбы с такими действиями США и НАТО

Вам может понравиться

Россия перебросила в Белоруссию 25 ударных вертолетов и 32 штурмовика Су-25

Россия затеяла массовую переброску авиации на границу Белоруссии и Украины, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что 32 штурмовика Су-25 уже появились на аэродроме Лунинец, на котором располагается белорусская авиабаза. Отправкой самолетов

Советник президентов США: Америка идёт к расколу

Соединённые Штаты Америки нажили себе несколько сильных оппонентов, и нынешний политический режим может не выстоять в одновременном противостоянии со всеми. Такое мнение высказал Патрик Бьюкенен, бывший советник президентов Никсона, Форда

Журналист Fox News Карлсон напомнил Байдену о мощи российской армии

Мощь российской армии превышает все вместе взятые ВС, с которыми Соединенным Штатам приходилось сражаться ранее, заявил журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон. Он также отметил, что в действиях президента
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |