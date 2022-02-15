После провокации США в российских территориальных водах с участием подводной лодки класса Virginia Генштаб ВС РФ заявил о готовности предпринимать жесткие меры против нарушителей в будущем. Подробности рассказал портал Avia.Pro.

В заявлении Генштаба говорится, что Россия впредь будет наносить удары по надводным кораблям и субмаринам других государств, нарушающих границы России. Причем использоваться для этой цели планируются не спецсредства, которые были задействованы против американской подлодки, а вполне осязаемое летальное оружие – торпеды и глубинные бомбы.

Авторы публикации предполагают, что предупреждать нарушителей тоже никто больше не станет. Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» направлял предостережение американским подводникам, а также требовал немедленного всплытия, но никакой реакции так и не дождался.

Напомним, что в последние годы существенно выросло количество провокаций в российских территориальных водах и воздушном пространстве. Вполне вероятно, что именно этот факт вынудил Генштаб объявить об ужесточении мер борьбы с такими действиями США и НАТО