Численность российских войск вокруг Украины продолжает увеличиваться, а вместе с ней возрастают и риски вооруженного столкновения на европейском континенте. В то же время, говорить о неизбежной войне нельзя, так как ситуация находится под контролем, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Существует реальный риск, так как мы продолжаем наблюдать усиление военного присутствия близ Украины и на её территории», – пояснил глава НАТО.

Напомним, что РФ неоднократно отвергала наличие планов «нападения» на Украину, которые ей приписывает Запад. Несмотря на это, натовские чиновники и американские политики продолжают нагнетать ситуацию. Так, ранее президент США Джо Байден призвал американцев как можно скорее покинуть Украину. Он отметил, что отправлять войска для эвакуации граждан не собирается, так как столкновение между РФ и Соединенными Штатами может спровоцировать Третью мировую.