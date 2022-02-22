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В случае агрессивных действий России в отношении Украины, страны НАТО могут усилить своё присутствие в Восточной Европе. Сотня военных самолётов Североатлантического альянса уже готова к применению. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Своё заявление генсек сделал на фоне нового витка напряжённости вокруг Украины. 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных областей, а также договоры и мире, дружбе и взаимопомощи. Позже российский парламент ратифицировал документы и разрешил вводить на территории ДНР и ЛНР войска.

Столтенберг в своём выступлении отметил, что позиция Москвы показывает, что там не отказались от планов военного вторжения на Украину. Это подкрепляется тем, что на Донбассе постоянно происходят провокации, заявил генсек НАТО. В этой связи Столтенберг не исключил, что военное присутствие Альянса в Восточной Европе может быть усилено – в этой связи сто самолётов НАТО уже приведены в боевую готовность. Глава Североатлантического блока также призвал Россию отвести армию от своих западных границ.

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