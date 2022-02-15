Американская разведка, которая гадает по спутниковым снимкам и чертит планы «нападения» России на Украину, черпает вдохновение в давно отгремевших конфликтах. Она не хочет понимать, что сегодня по старым шаблонам, которые используют разведчики, никто действовать не станет, заявил генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Бывший замначальника Генштаба ВС России рассказал, что в случае гипотетической войны ключевой задачей России будет полностью парализовать военное и государственное управление потенциального противника. Для этой цели она нанесет массированный радиоэлектронный удар.

В беседе с журналистами издания «Газета.ру» Запаренко также отметил, что в распоряжении РФ имеется несколько «домашних заготовок», которые шокируют вероятного противника, вызовут у него удивление, стремительно перерастающее во всепоглощающую панику. При этом генерал заявил, что на самом деле война между Россией и Украиной в настоящий момент является маловероятной.