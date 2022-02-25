Если планы президента РФ Владимира Путина будут полностью реализованы, то Россия станет соседом Румынии, заявил экс-начальник армии этого государства Штефан Данилэ. Он считает, что ВС Украины не сумеют долго сопротивляться и падут. Также Данилэ отметил, что в страну начинают прибывать украинские беженцы.

В своей беседе с журналистами Main News бывший румынский военный заявил, что опасности в том, что соседом страны станет Россия, для населения нет. Некоторые проблемы могут вызвать волны украинских эмигрантов, которые будут будоражить всю Европу.

Напомним, что спецоперация России началась 24 февраля. Главными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий бывших Луганской и Донецкой областей от подразделений ВСУ.