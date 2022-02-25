читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если планы президента РФ Владимира Путина будут полностью реализованы, то Россия станет соседом Румынии, заявил экс-начальник армии этого государства Штефан Данилэ. Он считает, что ВС Украины не сумеют долго сопротивляться и падут. Также Данилэ отметил, что в страну начинают прибывать украинские беженцы.

В своей беседе с журналистами Main News бывший румынский военный заявил, что опасности в том, что соседом страны станет Россия, для населения нет. Некоторые проблемы могут вызвать волны украинских эмигрантов, которые будут будоражить всю Европу.

Напомним, что спецоперация России началась 24 февраля. Главными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий бывших Луганской и Донецкой областей от подразделений ВСУ.

Вам может понравиться

Military Watch: Почему провалилась украинская ПВО

Минобороны России заявило о быстром выведении из строя украинских средств противовоздушной обороны и получении превосходства в воздухе. Американские эксперты издания Military Watch объяснили, почему ПВО практически не оказала сопротивления. По

Власти Франции призвали своих граждан покинуть Украину

Напряжённость вокруг Украины подталкивает всё больше стран обращаться к призывам согражданам покинуть территорию этой страны. На этот раз с подобным заявлением выступило Министерство иностранных дел Франции. Там рекомендовали согражданам уехать

Захарова назвала подарком к 23 февраля попадание в санкционный список Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о попадании в санкционный список ЕС и назвала это подарком от Европы на 23 февраля. Она также отметила, что данный шаг Евросоюз планировал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 25 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -0 °C | Армавир: погода, 25 февраля – пасмурно, до 12 °C |