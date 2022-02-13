России нужно не группировки войск у границ Украины размещать, а официально признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уверен глава Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. По его словам, такой подход стал бы мощной поддержкой жителям республик, которые восьмой год вынуждены жить в условиях непрекращающегося вооруженного столкновения.

По словам генерал-полковника, жители ДНР и ЛНР сейчас фактически не имеют никаких прав. Они страдают от отсутствия рабочих мест, нормальной медицины и образования. Кроме того, граждане постоянно находятся в ожидании новых обстрелов со стороны ВСУ и полномасштабного наступления украинской армии.

Ивашов отметил, что Россия может признать ЛНР и ДНР точно так же, как НАТО сделал в Косово. Либо взять за основу пример Абхазии. Последняя была признана РФ и подписала с ней ряд выгодных для себя соглашений, причем никаких проблем на Западе это не спровоцировало. Признание ДНР и ЛНР можно организовать по такому же принципу, что позволит избежать войны с Украиной.