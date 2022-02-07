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Турция атакует Крым в случае начала войны между Украиной и Россией. Такое предостережение сделал в обращении к президенту РФ Владимиру Путину генерал-полковник Леонид Ивашов.

Он пояснил, что своими действиями турецкий лидер Тайип Эрдоган уже продемонстрировал, кого он поддержит в случае войны России с Украиной. Скорее всего, он тут же задействует две пустынных армии и весь свой флот, который превосходит российский по силе, для «вызволения Крыма».

Помимо этого, Эрдоган может замахнуться и на Кавказ, однако для этого он будет наблюдать за развитием событий в боевом конфликте. Если Киев не сумеет оказать серьезного сопротивления РФ, она сможет без особых проблем уничтожить турецкую армию. Анкара постарается действовать крайне осторожно, используя выгодные для себя моменты, уверен Ивашов.

Напомним, что турецкий лидер давно заигрывает с Украиной. Он поставляет ей оружие, предлагает помочь «вернуть полуостров», но при этом периодически напоминает, что «дружит» с Россией.

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