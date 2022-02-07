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Соединенные Штаты завидуют множеству современных российских разработок. Однако некоторые виды вооружений и вовсе вызывают у них чувство неполноценности, уверен генерал-майор в отставке Владимир Попов.

В интервью порталу «Царьград» он пояснил, что первым предметом зависти США являются российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Они уже успешно прошли испытания и приняты на вооружение ВКС. Сейчас носителями этих боезарядов являются истребители МиГ-31К.

Соединенные Штаты уже несколько раз проводили испытания аналогичных ракет воздушного базирования, однако им никак не удается произвести запуск, что говорит о наличии недоработок.

Кроме того, чувство неполноценности у США вызывают российские АПЛ проекта «Ясень», способные бесшумно и незаметно перемещаться под водой, а также ракеты «Булава» с ядерными боеголовками, запускаемые с подводных лодок.

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