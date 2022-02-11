читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ взрастили целое поколение Power Point-рейнджеров, которые существуют и умеют воевать только на бумаге, заявил украинский генерал Сергей Кривонос. Он пояснил, что произошло это еще в 90-х годах прошлого столетия, передает РИА Новости.

Тогда финансирование армии сократилось, поэтому уменьшилось количество техники. Кроме того, учения не проводились вообще либо организовывались 1-2 раза за годы службы. Боеготовность войск оценивалась по красоте презентаций, составляемых на бумаге, а подразделения оценивались по количеству разнообразных журналов и книг с липовой отчетностью и по качественно заправленным кроватям в казармах.

Все это привело к появлению на Украине «бумажной армии». Она вроде бы и существует, и проводит практические занятия, выезжает на учения и стрельбы. Однако все это – не более, чем изображение бурной деятельности на бумаге или на экране компьютера. На деле же бумажные командиры не способны вести в бой таких же бумажных солдат.

Вам может понравиться

Россиянам с детьми рассказали о выплате 6 тыс. 400 рублей с 10 февраля 2022 года

Россиянам сообщили о выплате пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сообщает издание PRIMPRESS. Выплата предназначается для россиян, чей средний уровень дохода семьи составляет меньше,
  • Анна
  • 09.02.2022
  • читать 1 минуту

Белый дом заявляет, что Китай не выполняет условия торговой сделки с США

Пекин не выполнил взятые на себя обязательства по торговому соглашению за позапрошлый и прошлый годы. Каким образом стороны будут выходить из ситуации, власти США и Китая обсудят на одной из

Политик Долан: Путин одержал победу над Байденом в сфере энергетики

Из-за недальновидных действия администрации президента Джо Байдена, выгоду получил президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал американский политик Мэтт Долан по поводу ситуации в энергетической отрасли.  В своей статье для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 11 февраля – пасмурно, до 6 °C |