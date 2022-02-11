ВСУ взрастили целое поколение Power Point-рейнджеров, которые существуют и умеют воевать только на бумаге, заявил украинский генерал Сергей Кривонос. Он пояснил, что произошло это еще в 90-х годах прошлого столетия, передает РИА Новости.

Тогда финансирование армии сократилось, поэтому уменьшилось количество техники. Кроме того, учения не проводились вообще либо организовывались 1-2 раза за годы службы. Боеготовность войск оценивалась по красоте презентаций, составляемых на бумаге, а подразделения оценивались по количеству разнообразных журналов и книг с липовой отчетностью и по качественно заправленным кроватям в казармах.

Все это привело к появлению на Украине «бумажной армии». Она вроде бы и существует, и проводит практические занятия, выезжает на учения и стрельбы. Однако все это – не более, чем изображение бурной деятельности на бумаге или на экране компьютера. На деле же бумажные командиры не способны вести в бой таких же бумажных солдат.