Вторжение американской подлодки класса «Вирджиния» в российские территориальные воды было недружественным актом и откровенной провокацией. Поэтому моряки фрегата «Маршал Шапошников» имели полное право торпедировать субмарину и отправить на дно, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он высказал уверенность, что экипаж корабля именно так и сделал бы, если бы подлодка попыталась агрессивно ответить на применение спецсредств или скрыться в наших территориальных водах. Ее экипаж своевременно и грамотно оценил степень опасности и не стал предпринимать подобных действий, а принял решение уйти в нейтральные воды. Именно это и спасло подводников.

Картаполов также заявил, что нарушение границ субмариной «Миссури» — это отнюдь не случайное явление. Она проводила разведку у пролива Буссоль на входе в Охотское море, причем делала это по поручению президента США, так как без его санкции АПЛ вряд ли бы решилась углубляться в территориальные воды России.