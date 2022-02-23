Донбасс – не единственное направление, с которого Россия может «начать вторжение» на Украину, заявил бывший Главком ВС НАТО Филип Бридлав. В итальянском таблоиде Corriere della Sera он рассказал об очередных «кошмарных сценариях», которые РФ задействует для «нападения».

Бридлав раскрыл цель, ради достижения которой Москва заявила о признании ЛНР и ДНР. Это «очернение» президента Украины Зеленского, попытка подорвать его авторитет и тем самым деморализовать и разозлить украинскую армию. Далее Россия может действовать по одному из трех сценариев.

Первый – это попытка захвата Мариуполя, благодаря которому Киев окажется отрезанным от Азовского моря. Второй – давление на Украину с севера, которое позволит воздействовать непосредственно на столицу и повышать вероятность свержения Зеленского. Третий сценарий представляет собой вторжение с востока и демонстрация Европе уязвимостей в ее системе безопасности.

Кроме того, Бридлав называет самый «кошмарный сценарий», который предполагает окружение Украины со всех сторон одновременно.

Экс-главком войск НАТО уверен, что любая из этих стратегий приведет к падению Украины. Ее слабая экономика не способна длительное время сопротивляться даже вялотекущим боевым действиям. Еще один негативный для Киева фактор – это скорое появление на Донбассе миротворческих сил РФ, которые гораздо сильнее ополчения. Столкновение с ними станет губительным для Украины.