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Турция должна закрыть для российских военных кораблей проливы Дарданеллы и Босфор, заявил американский генерал Бен Ходжес. Экс-командующий войсками Соединенных Штатов в Европе сообщил, что Москва нарушила требования конвенции Монтрё, однако совершенно упустил из виду, что подобные обвинения требуют доказательств.

Ходжес также заявил, что для такого шага Анкаре требуется уверенность в ее безопасности. Которую должен обеспечить Вашингтон. Потому что Россия вполне может ответить на необоснованную блокировку проливов, на что имеет полное право. США должны выработать стратегию поведения для себя и Турции и только после этого пытаться установить новые правила для Черноморского региона.

Соединенные Штаты, после перекрытия проливов, заявил Ходжес, станут лучшими друзьями для Турции и возьмутся ее защищать. Подобные обещания США раздают всем своим «партнерам», чтобы достичь собственных целей, о чем прекрасно знает Анкара. Поэтому она вряд ли решится на блокировку.

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