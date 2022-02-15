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Видеозапись с застрявшими в грязи в Ростовской области танками спровоцировала шумиху в Сети, однако украинским властям не стоит из-за этого радоваться, уверен американский военный эксперт Макс Гауптман. Он пояснил, что распутица действительно способна задержать наступление танковых армий РФ, однако подавляющее большинство ее боевых машин легко справляются с подобными преградами.

В своей публикации для издания Task&Purpose специалист объяснил, что российские танкисты выходят на учения в любую погоду и прекрасно умеют ориентироваться даже в условиях распутицы. Поэтому не промерзшая земля из совершенно не пугает.

Кроме того, российские танки весят всего около 46 тонн, что дает им возможность без особого труда преодолевать загрязненные участки дорог. Для сравнения – немецкий «Леопард» весит 62 тонны и имеет все шансы застрять в грязи во время оттепели. То же самое относится и к 56-тонному американскому «Абрамсу».

Гауптман отметил, что из-за такого большого веса танков распутица способна напугать только Североатлантический альянс. У России, ко всему прочему, имеется еще и современная авиация, которая может нанести несколько мощных ударов по важным стратегическим объектам ВСУ и скоплениям основных сил. После этого ее танки смогут беспрепятственно перемещаться по трассам, не тратя время, чтобы пробираться к цели по грязи.

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