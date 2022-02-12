Новый телескоп, который будет установлен на крыше Гарвардского колледжа, поможет человечеству получить неопровержимые доказательства существования неопознанных летающих объектов. Такое заявление сделал астрофизик Ави Леб, который хорошо известен своими сенсационными высказываниями об НЛО.

Ави Леб привлек к себе внимание сделанным несколько лет назад заявлением об огромном корабле пришельцев, который находится в Солнечной системе. Под ним астрофизик подразумевал астероид 1I/Оумуамуа, который исследователи считают аномальным космическим телом.

Чтобы доказать свои утверждения об НЛО, Леб основал программу «Галилео», которая предполагает установку компактных телескопов и видеокамер в разных странах мира. Этим летом инициатива доберется и до Гарвардского колледжа, на крыше которого планируется установить телескоп, который, по словам экстравагантного астрофизика, докажет людям, что инопланетные цивилизации существуют.