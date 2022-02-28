Федеральная служба безопасности призывает сразу же сообщать о возможных контактах с потенциальными диверсантами и шпионами. Это обращение появилось после многочисленных жалоб находящихся на территории РФ граждан Украины, на попытки спецслужб этой страны их завербовать.

Эти граждане рассказали, что украинские спецслужбы затеяли целую операцию по «привлечению соотечественников» к разведывательной деятельности на территории РФ и к диверсиям. ФСБ напоминает, что за сбор информации и ее передачу иностранным разведкам, которая классифицируется как шпионаж, можно оказаться в местах не столь отдаленных на срок до 20 лет.

Также в ФСБ напомнили, что всю информацию о подобных контактах необходимо сразу же передавать ведомству, чтобы не подвергать себя риску понести уголовную ответственность.

Напомним, что сегодня у реки Припять пройдут переговоры украинской и российской делегаций по сложившейся ситуации. Ранее представитель ЛНР Родион Мирошник предположил, что парламентерам из Киева ночью были даны указания их западными кураторами.