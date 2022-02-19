Новое стратегическое партнерство, о котором объявили в день открытия Олимпийских игр в Пекине президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин может быть прекращено из-за Соединенных Штатов. Такое заявление сделали журналисты американского издания FP.

Они пояснили, что Путин считает сотрудничество с Китаем «экономическим спасательным кругом». Который выручит Россию в случае ввода новых западных санкций.

Однако США могут сперва ввести ограничения против РФ и предпринять все возможные меры, чтобы не дать Москве их обойти, после чего разработать санкционные меры против Китая.

Все дело в том, что сейчас на мировом рынке доля американского доллара составляет 60 процентов. Китайский юань по этому показателю сильно проигрывает, что дает в руки Вашингтона мощную дубину. И если он захочет реально навредить российской экономике, то вполне сможет ее использовать в своих интересах.