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Отсутствие в США адекватной оппозиции привело к тому, что правящие элиты делают все, что им вздумается, даже не пытаясь хоть как-то оправдать свои действия, заявил журналист американского издания Fox News Такер Карлсон.

Он пояснил, что Белый дом постоянно обвиняет Россию в подготовке «нападения» на Украину, не приводя никаких доказательств. Это лишь подтверждает абсурдность приоритетов властей, которые расходятся с потребностями подавляющего большинства граждан Америки.

Карлсон также в очередной раз напомнил о проблеме с мигрантами на границе штата Техас и поинтересовался, почему бы властям США не направить туда столько же военнослужащих, сколько было переброшено в Польшу и Румынию для сдерживания придуманной в Белом доме «российской агрессии».

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