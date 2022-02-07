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Запад каждый день обвиняет Россию в подготовке боевых действий против Украины. Москва опровергает эти заявления и отвечает, что их главная цель заключается в усилении военного присутствия НАТО на границах РФ. Причем действия Соединенных Штатов подтверждают, что права именно она.

Так, военный аналитик Алексей Борзенко отмечает, что у границ России появляется все больше разведывательных самолетов Североатлантического альянса. В январе неподалеку от Севастополя были замечены несколько десятков БПЛА и пилотируемых воздушных машин, принадлежащих США и Италии, Саудовской Аравии и Франции, других стран НАТО.

Борзенко отмечает, что Альянс вряд ли собирается воевать с Россией. Скорее всего, его активность вызвана предупреждением РФ о военно-техническом ответе в случае отказа от соглашений по гарантиям безопасности. США и НАТО пытаются предугадать этот самый ответ и поэтому отслеживают все действия Москвы с применением разведывательной авиации.

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