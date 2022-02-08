Превосходство Военно-Космических Сил России в случае начала вооружённого конфликта с Украиной очевидно. Последней просто нечего противопоставить российским истребителям и бомбардировщикам. Об этом пишет журнал Forbes.

Журналисты утверждают, что Киев в случае войны, соберёт самое больше 125 боевых воздушных судов. Причём истребителей во всём воздушном флоте окажется меньше половины. В ответ на это Россия выставит несколько сотен самолётов. Так что сражение в воздухе будет коротким и закончится не в пользу Украины.

Авторы статьи отмечают, что речь идёт не только в количестве истребителей и бомбардировщиков, но и в их качестве. Российские ВКС укомплектованы новейшими образцами воздушных судов, на которых применяется передовое оборудование и современное вооружение. А ВВС Украины представляют собой по большей части парк устаревших советских самолётов.

Статья в Forbes появилась на фоне сообщений стран Запада о готовящемся вторжении российских войск на Украину. В Москве неоднократно отмечали, что подобных планов не существует.