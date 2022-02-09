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На авиабазу морской авиации Чкаловск, что в Калининградской области, приземлились российские истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Это означает, что шутки закончились и России намерена ответить НАТО с использованием своих самых серьезных козырей.

Публицист Себастьен Роблин в издании Forbes рассказал, что ракета Х-47 «Кинжал» может нести не только традиционную осколочную боевую часть, но и ядерную боеголовку. Ее мощность составляет до 500 килотонн, чего вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли любую столицу Европы.

Кроме того, дальность поражения целей в 2 тысячи километров позволяет боезаряду оперативно долететь в любой европейский город.

На территории континента имеются системы противовоздушной и противоракетной обороны, отмечает эксперт. Однако ни одна из них не способна сбить гиперзвуковую ракету, что дает России неоспоримое преимущество.

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