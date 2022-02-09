Появление в непосредственной близости от границ прибалтийских государств российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — это один из ответов на срыв США переговоров по гарантиям безопасности и явная демонстрация силы, сообщило американское издание Forbes.

Авторы публикации напомнили, что дальность этих ракет составляет 2 тысячи километров, поэтому буквально за 10 минут они могут достать до любой европейской столицы. Причем отразить удар НАТО будет просто нечем, так как имеющиеся в его распоряжения системы ПРО не способны перехватывать боезаряды, летящие со скоростью до 10 Махов.

Эксперты отметили, что МиГ-31К ранее не базировались в Калининградской области, поэтому переброска сюда двух таких истребителей преследует лишь одну цель – разместить у натовских рубежей гиперзвуковые ракеты воздушного базирования. Не исключено, что РФ демонстрирует готовность дать ответ на возможную попытку Киева атаковать Донбасс либо показывает силу из-за переброски США дополнительных подразделений своих ВС в Восточную Европу.