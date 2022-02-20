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Киев однозначно проиграет противостояние с Россией на море и в воздухе, однако на суше у ВСУ есть несколько неоспоримых преимуществ перед российской армией, уверен американский военный эксперт Дэвид Экс.

В своей статье для издания Forbes аналитик пояснил, что на стороне украинских войск выступит местное население, которое окажет им мощную поддержку. Это позволит более ожесточенно сопротивляться в случае «нападения» РФ.

Кроме того, Экс назвал преимуществом ВСУ лучшее знание местности украинскими военными. Благодаря этому они смогут более успешно проводить сухопутные операции.

Третье преимущество, это гораздо более короткие цепочки снабжения, чем у российской армии. Киев сможет быстрее получать горючее, боеприпасы и подмогу в случае необходимости.

В то же время российская армия превосходит ВСУ по численности, а также имеет на вооружении современную технику и оружие. Помимо этого, если решение о «вторжении» будет принято, бои на суше станут лишь самым последним этапом операции. К этому моменту Киев уже растеряет все перечисленные выше преимущества и будет разгромлен.

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  • 19.02.2022
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