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Независимо от того, с какого направления Россия будет «нападать» на Украину, возглавлять «вторжение» будут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», уверены авторы американского издания Forbes. Эксперты поясняют, что несколько ударов этими ОТРК ввергнут украинскую армию в «шок и трепет» из-за огромной военной мощи.

«Искандеры» могут задействовать традиционные осколочно-фугасные боезаряды, но в случае необходимости их вполне можно заменить высокоточными управляемыми ракетами, бетонобойными снарядами для ударов по усиленным укреплениям, термобарическими и ЭМИ-версиями ракет.

Удары с использованием «Искандеров» нанесут украинской обороне серьезный урон и деморализуют армию, после чего РФ сможет брать Киев чуть ли не голыми руками, пишет солидное американское издание.

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