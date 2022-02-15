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Военно-воздушные силы Украины могут столкнуться с проблемой посерьёзнее устаревших истребителей. В стране не хватает военных пилотов. Об этом пишет американский журналист Дэвид Экс в своей статье для журнала Forbes.

Журналист утверждает, что в последние годы ВВС Украины столкнулись с серьёзным кадровым голодом – уволилось 70 лётных экипажей. Причиной стали низкие зарплаты. Ещё несколько молодых пилотов летом прошлого года по той же причине отказались продлить контракты.

Экс делает вывод, что в случае военного вторжения России, пилотов для воздушного флота на Украине может попросту не хватить. Кроме этого журналист напомнил, что сейчас основные силы ВВС Украины – это устаревшие МиГ-29.

По подсчётам автора статьи, у украинской стороны от 40 до 70 подобных самолётов. Впрочем, по мнению Экса, серьёзной угрозы эта техника для Военно-космических сил России не представляет.

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