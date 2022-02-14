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На перешейке, соединяющем Крым с материковой частью Украины, ВСУ перебросили целую артиллерийскую бригаду якобы для защиты от «нападения РФ». Об этом рассказало американское издание Forbes.

Речь идет о 55-й артиллерийской бригаде, которая уже развернулась на узком клочке украинской территории. По словам автора публикации, в распоряжении этого подразделения имеются 152-миллиметровые буксируемые гаубицы 2А65, дальность стрельбы которых составляет до 30 километров.

Кроме того, бригада имеет на вооружении контрбатарейные РЛС Zoopark-3, способные обнаруживать артиллерийские позиции противника.

Помимо этого подразделения, вооруженного пусть и устаревшими, но весьма эффективными установками, на перешеек также переброшена неустановленная танковая бригада. Командование ВСУ считает, что вероятность «вторжения» войск РФ из Крыма является достаточно высокой и пытается максимально прикрыть данное направление.

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