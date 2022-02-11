Ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2 представляют собой трудноуловимую цель, способную неожиданно и эффективно атаковать противника. Они продемонстрировали свои возможности в Нагорном Карабахе, поэтому Украина возлагает на них большие надежды. Однако 20 дронов, имеющихся в ее распоряжении, окажутся бесполезными в гипотетической войне с Россией, уверен американский эксперт Дэвид Экс.

Он пояснил, что Киев мыслит устаревшими категориями и ожидает «нападения» России по земле, поэтому считает, что беспилотники нанесут серьезный урон пехотным и танковым подразделениям. Однако наступательная операция, если таковая состоится, будет развиваться совсем по другому.

Первым делом Россия нанесет мощный ракетный удар. У нее на вооружении имеется множество крылатых ракет морского и наземного базирования, которые способны атаковать Украину с территории РФ. Также по ключевым украинским военным объектам пройдется дальнобойная артиллерия. Которая уничтожит аэродромы и иную инфраструктуру. Даже если турецкие «Байрактары» уцелеют после подобного начала, они просто не смогут взлететь, чтобы атаковать российские войска.