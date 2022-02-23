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Власти Финляндии не исключили, что всё же подадут заявку на вступление в Североатлантический альянс. Такое заявление сделала на заседании парламента премьер-министр страны Санна Марин.

Пока вступление в НАТО – не окончательно принятое решение, а лишь возможное развитие событий, подчеркнула Марин. Будет заявка подана или нет зависит от того, насколько острым будет вопрос национальной безопасности страны.

Обсуждения в парламенте Финляндии внешней политики длились на протяжении нескольких часов в связи с недавними событиями о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Между тем президент Финляндии пока выступает против присоединения к Североатлантическому блоку. По мнению Саули Ниинисте объективных причин для вступления страны в НАТО пока нет. Но и он не исключил, что решением можно пересмотреть, если события на востоке Украины будут развиваться по нежелательному сценарию.

Ранее решение о вступление в НАТО рассматривали и в соседней с Финляндией Швеции. Однако там пока решили не торопиться. Вся внешняя политика этой страны, по крайней мере в ближайшее время, будет строиться на соблюдении принципов нейтралитета. В Швеции больше рассматривают не вступление в Североатлантический блок, а заключение собственного союзного договора с Финляндией для совместного обеспечения безопасности в регионе.

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