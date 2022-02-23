Польские фермеры после неудавшейся попытки въехать в столицу государства на тракторах добрались до центра Варшавы пешком и устроили акцию протеста. Причина – непрекращающийся рост цен на топливо, энергоресурсы и удобрения, а также увеличения импорта продуктов питания из других стран.

Фермеры заявляют, что польские власти и без того «достаточно набрались» и сейчас не должны зарабатывать на повышении цен и импорте. Сейчас они направляются к резиденции главы правительства Матеуша Моравецкого с надписями на плакатах: «Мы не собираемся умирать в тишине».

Напомним, что несколько тысяч фермеров сперва перекрывали дороги в разных регионах Польши, пытаясь привлечь к себе внимание, а затем двинули на Варшаву. Они попытались прорваться в столицу на тракторах, однако полиция сумела не допустить этого.