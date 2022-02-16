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Вашингтон задействовал “коронный прием” Владимира Путина, чтобы негативно повлиять на авторитет России, но навредил только Украине, пишет болгарское издание «Факти». Его публикацию представил портал «ИноСМИ».

Авторы напомнили, что три месяца США ведут против России информационную войну, которой они научились у российского лидера. Они подробно комментируют действия российских войск на границе Украины, назначают и потом сдвигают на более поздний срок даты «вторжения», выдумывают прочие небылицы, которые, впрочем, не остаются незамеченными на Украине.

Так, население страны на полном серьезе готовилось к началу боевых действий, собирало «тревожные чемоданчики» и опасалось бомбардировок. Кроме того, Украину покинули многие инвесторы, а ряд проектов оказался заморожен.

Чтобы подорвать авторитет президента РФ Владимира Путина, Соединенные Штаты даже не поленились перевести во Львов свою дипмиссию, а почти 30 стран призвали своих граждан срочно уехать с Украины. При этом Белый дом и сейчас продолжает свои провокационные сюжеты, называя малейшие перемещения российских войск на учениях «подготовкой к нападению».

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