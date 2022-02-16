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Иски Польши и Венгрии по поводу необходимости признавать верховенство права ЕС для получения средств из фондов объединенной Европы, отклонены европейским судом юстиции в Люксембурге. Об этом сообщается в соответствующем постановлении.

Напомним, что Будапешт и Варшава еще в марте 2021 года подали иски, так как сочли несправедливым механизм распределения денег из бюджета ЕС. Так, Польша возмутилась необходимостью ставить право Евросоюза выше законодательства страны. Венгрия поддержала ее сомнения и практически в то же время подала свой иск.

Нормы, определяющие возможность удержания средств, ранее выплаченных государствам, нарушившим верховенство права ЕС, были приняты на саммите, проведенном в декабре 2020 года. Именно тогда страны Евросоюза согласовали многолетний финансовый план и правовую основу для фонда восстановления экономик государств, пострадавших от пандемии.

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