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Прямым нарушением “минских соглашений” назвали представители шести европейских стран признание Россией Луганской и Донецкой народных республик. В Москве по этому поводу пока не приняли окончательного решения.

Отказаться от признания ДНР и ЛНР Москву призвали Германия, Ирландия, Албания, Норвегия, Эстония и Франция. Заявление об этом в ООН представил французский постоянный представитель Николя де Ривьер.

В заявлении уточняется, что признание Россией самопровозглашённых народных республик нарушит целостность Украины и её суверенитет.

Предложение президенту Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР подготовили депутаты Государственной Думы. По словам народных избранников, в непризнанных республиках проживает примерно 800 тысяч российских граждан и им необходима помощь со стороны России.

Донецкая и Луганская народные республики образовались после государственного переворота на Украине в 2014 году. Киев не признаёт ЛНР и ДНР и считает, что часть страны на востоке захватили террористы. “Минские соглашения” должны определить статус непризнанных республик в составе Украины, но пока ни один пункт соглашений не выполнен.

В Кремле не приняли никаких решение по поводу признания ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин заявлял, что в вопросе о статусе государств на Донбассе, российская сторона должна придерживаться “минских соглашений”.

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