Посол Украины в Белграде Александр Александрович заявил, что президент Сербии Вучич обязан осудить признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако глава государства «заткнул» дипломата своим ответом на этот призыв, пишет портал Euractiv.

Он заявил, что “Белград ничего и никому не должен”. Что же касается осуждения, то сперва украинским властям не мешало бы осудить события в Белграде в 1999 году, являвшиеся откровенной агрессией США и Североатлантического альянса против Югославии. Только потом Александр Вучич задумается о предложении Александровича.

«Я уверен, что украинский президент этого не сделает», – уверенно заявил сербский лидер.

Напомним, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР 22 февраля 2022 года. В тот же день были заключены договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и республиками в разных сферах, включая военную.