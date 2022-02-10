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Экс-президент Польши Лех Валенса давно не имеет какого-либо политического веса даже в своей стране, поэтому на его заявления никто просто не обращает внимания, считает российский политолог Дмитрий Солонников. Так он прокомментировал высказывание давно отправившегося на покой польского лидера о необходимости «напасть на Россию».

Валенса заявил, что НАТО должен поставить Киеву как можно больше оружия для «защиты от российской агрессии». Если же Москва действительно «нападет» на Украину, то Альянсу нужно нанести по ней удар.

Солонников отметил, что высокопоставленные западные чиновники вряд ли станут обращать внимание на подобные заявления ушедшего на свалку истории политика. Они отлично понимают, что вооруженное столкновение между Россией и НАТО станет последней войной для человечества, поэтому не рискнут воплощать высказывания Валенсы в жизнь.

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