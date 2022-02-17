К истерике Великобритании и США по поводу «вторжения» РФ на Украину присоединилась Эстония. Разведка этой страны в ужасе возопила, что Москва не отводит войска от границ соседнего государства, а делает все в точности до наоборот. Это якобы угрожает не только Киеву, но еще и Таллину с Ригой и Вильнюсом.

Истеричное заявление в беседе с агентством Reuters сделал глава службы внешней разведки Эстонии Микк Марран. Он сообщил, что целых десять дополнительных тактических групп движутся к Украине. Они присоединяться к 170 тысячам военнослужащих, которых доблестные эстонские разведчики увидели со спутника, и тогда начнется «нападение».

В его рамках, по мнению Маррана, РФ сперва атакует Украину ракетами, а затем «оккупирует ключевые участки местности». Какие именно, эстонская разведка не знает. По словам высокопоставленного военного, как только Москва это сделает, она начнет сразу же «давить на Прибалтику», которая оказалась под угрозой.

В Британии тут же отреагировали на истерику Маррана и продемонстрировали, какую именно цель она перед собой ставила. Так, в Лондоне пообещали незамедлительно отправить танки и дополнительные силы для «защиты» Эстонии в условиях «приближающейся войны».