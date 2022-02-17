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Российские танки действительно находятся у границ Украины. Однако там они делают совсем не то, чего от них ожидают Соединенные Штаты. Они грузятся на железнодорожные эшелоны и возвращаются на места постоянной дислокации.

Западные СМИ, которым понравилось добивать Украину все новыми и новыми датами «вторжения» РФ, сперва вроде положительно отреагировали на весть об отводе российских войск. Однако спустя несколько часов вернулись к прежней стратегии. Да, Россия не «напала», но обязательно это сделает. Только уже позже. Возможно, на этой неделе, заявляют таблоиды.

Ссылаются они на данные британской разведки, которая по «точности» прогнозов уже переплюнула даже пресловутых британских ученых. На ее информации, полученной в результате гадания на спутниковых фотографиях, основывается и заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он разглядел наращивание российских войск на границах Украины и снова вернулся к запугиванию Киева «новым вторжением».

Одновременно с этим танки и другая техника РФ, выполнившая задачи в ходе учений «Союзная решимость-2022», уезжает от украинских границ. Но это не вписывается в стратегию Запада, поэтому он продолжает транслировать откровенные фейки.

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